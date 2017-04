Vor dem höchsten Gericht Italiens in Rom hat der Berufungsprozess gegen den früheren Kapitän Schettino begonnen.

Er war im Februar 2015 wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Schettino wurde für schuldig befunden, das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor mehr als fünf Jahren zu nahe an eine Insel gesteuert und somit dessen Untergang verursacht zu haben. Bei dem Unglück waren 32 Menschen ums Leben gekommen, darunter 12 Deutsche. Der Kapitän hatte damals das Schiff verlassen, obwohl noch Menschen an Bord waren. Gegen das Urteil hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Berufung eingelegt. Sollten die Berufungsrichter Rechtsfehler in dem Fall feststellen, müsste möglicherweise neu verhandelt werden.