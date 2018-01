Die Staats- und Regierungschefs der südeuropäischen Länder haben für eine solidarische Einwanderungspolitik in der Europäischen Union geworben.

Der Kampf gegen Menschenschmuggler und neue Formen der Sklaverei müsse verdoppelt werden, hieß es in der Abschlusserklärung eines Treffens in Rom. Daran nahmen Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Malta, Griechenland und Zypern teil. Kritisiert wurde, dass einige osteuropäische EU-Länder sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sperren. Der italienische Regierungschef Gentiloni sagte, es brauche endlich eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Frankreichs Präsident Macron rief zu Solidarität auf. In Ländern wie Griechenland und Italien kommen die meisten Flüchtlinge an. - Der Gipfel der südlichen EU-Staaten fand zum vierten Mal statt.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.