Rom Papst betont die Bedeutung der Mütter

Am Neujahrstag begrüßt Papst Franziskus Sternsinger im Vatikan (AFP/Tiziana Fabi)

Papst Franziskus hat in seiner Neujahrspredigt die Mütter gewürdigt.

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sagte im Petersdom in Rom, die Mütter seien das stärkste Gegenmittel gegen individualistische und egoistische Tendenzen der Gesellschaft. Der Papst rief alle Christen dazu auf, gemeinschaftliche Orte zu schaffen und zu pflegen, um die Zusammengehörigkeit und die Verwurzelung der Menschen zu stärken. - Der Gottesdienst steht im Zeichen des heutigen Weltfriedenstags der Katholischen Kirche. Gestern abend hatte Franziskus in seiner Silvesterpredigt an die Politiker appelliert, mehr gegen die weltweite Jugendarbeitslosigkeit zu tun.