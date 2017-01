Roman Herzog Politiker und Kirchen würdigen Verdienste von Altbundespräsident

Roman Herzog (dpa / picture alliance / Marcus Brandt)

Spitzenvertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft haben die Verdienste des verstorbenen Altbundespräsidenten Herzog gewürdigt.

Bundeskanzlerin Merkel erinnerte an Herzogs Berliner "Ruck-Rede" aus dem Jahr 1997, in dem das Staatsoberhaupt zu umfassenden Reformen in Deutschland aufgerufen habe. Bundestagspräsident Lammert schrieb, unvergessen seien Herzogs entschlossenes Eintreten für die Aussöhnung mit den polnischen Nachbarn in einem vereinten Europa. SPD-Chef Gabriel erklärte, Herzog habe sich mit deutlichen Worten gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus eingesetzt. Die Spitzenrepräsentanten der Kirchen in Deutschland hoben hervor, Herzog sei ein ermutigender Mensch mit Gottvertrauen gewesen. Der Zentralrat der Juden würdigte Herzogs Engagement für Versöhnung. In einer Erklärung des Bundesverfassungsgerichts heißt es, Herzog habe das Amt als Gerichts-Präsident in den teilweise turbulenten Zeiten des Zusammenbruchs der DDR und der Wiedervereinigung mit großer innerer Souveränität herausragend ausgefüllt.