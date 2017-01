Roman Herzog Politiker und Kirchen würdigen Verdienste von Altbundespräsident

Roman Herzog (dpa / picture alliance / Marcus Brandt)

Altbundespräsident Herzog ist im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben.

Spitzenvertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft würdigten Herzogs Verdienste, der von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident war. Bundeskanzlerin Merkel erinnerte an Herzogs Berliner "Ruck-Rede" aus dem Jahr 1997, in dem das Staatsoberhaupt zu umfassenden Reformen in Deutschland aufgerufen habe. In der Rede sagte Herzog, durch Deutschland müsse ein Ruck gehen. Ein Gefühl der Lähmung liege über der Gesellschaft. Alle seien angesprochen, alle müssten Opfer bringen.



Bundespräsident Gauck ordnete einen Staatsakt für seinen gestorbenen Amtvorgänger an. Bundestagspräsident Lammert schrieb, unvergessen seien Herzogs entschlossenes Eintreten für die Aussöhnung mit den polnischen Nachbarn in einem vereinten Europa. SPD-Chef Gabriel erklärte, Herzog habe sich mit deutlichen Worten gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus eingesetzt. Die Spitzenrepräsentanten der Kirchen in Deutschland hoben hervor, Herzog sei ein ermutigender Mensch mit Gottvertrauen gewesen. Der Zentralrat der Juden würdigte Herzogs Engagement für Versöhnung.