Der Leibarzt von US-Präsident Trump, Jackson, hat seine Kandidatur für das Amt des Veteranenministers zurückgezogen.

Jackson begründete seine Entscheidung in Washington mit den jüngsten Vorwürfen gegen seine Person. In Medienberichten hatte es unter anderem geheißen, er verschreibe leichtfertig Medikamente und trinke im Dienst. Jackson bestreitet die Anschuldigungen.



Trump hatte den Arzt und Marine-Admiral vor einem Monat für das Amt des Veteranenministers nominiert. Eine Anhörung im Senat zu Jacksons Kandidatur war jedoch wegen der Vorwürfe auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Für Trump ist es nach zahlreichen Rücktritten ranghoher Mitarbeiter in den vergangenen Monaten ein weiterer personeller Rückschlag.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.