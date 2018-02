Mit den großen Rosenmontagszügen in Köln, Düsseldorf und Mainz steuert der Straßenkarneval heute auf seinen Höhepunkt zu. Es werden hunderttausende Zuschauer erwartet. Aber auch in vielen anderen Städten in ganz Deutschland ziehen die Jecken und Narren durch die Straßen, zum Beispiel in Köthen in Sachsen-Anhalt oder in Halle.

In Baden-Württembergs ältester Stadt Rottweil springen Hunderte Narren beim sogenannten Narrensprung schon ab acht Uhr morgens durch das Schwarze Tor und die Straßen.



Rosenmontagszüge sind eine Kölner Erfindung. Im Winter 1823 ließen sich Vertreter der Oberschicht dort vom venezianischen Karneval inspirieren. Sie übernahmen den Namen, verwarfen damit die Bezeichnung Fastnacht, und starteten einen Maskenzug. Dahinter steckte die Absicht, das rohe Treiben auf den Kölner Straßen zu kultivieren.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.