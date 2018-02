Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Stamp hat die erste Teilnahme der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf an einem Rosenmontagszug gewürdigt.

Das sei großartig und ein wichtiges Zeichen für die offene Gesellschaft, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Neben ihm als Protestanten werde auch ein Vertreter der Muslime auf dem Mottowagen der Gemeinde mitfahren. Das Motiv zeigt den deutschen Dichter Heinrich Heine. Die Rosenmontagszüge wurden zur Zeit der Nationalsozialisten für antisemitische Hetze genutzt.



In vielen Städten bundesweit haben sich am Vormittag Hunderttausende Menschen zum Straßenkarneval versammelt. Die größten Umzüge finden neben Düsseldorf traditionell in Köln und Mainz statt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.