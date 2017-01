Rote-Kreuz-Suchdienst Zahl der Anfragen von Flüchtlingen steigt

Die Namenskartei des DRK-Suchdienstes in Hamburg (dpa/picture alliance/Ulrich Perrey)

Die Zahl der nach Deutschland geflohenen Menschen steigt, die über den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes -DRK- Angehörige wiederfinden oder Kontakt zu ihnen aufnehmen wollen.

Nach Angaben von DRK-Präsident Seiters gingen bis Dezember über 2.700 Suchanzeigen ein und damit über tausend mehr als im Vorjahr. In etwa der Hälfte der Fälle könne der Suchdienst helfen. Viele, so Seiters, hätten wohl mit ihrem Antrag gewartet, bis sie sich in ihrem Gastland einigermaßen zurechtgefunden oder eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft bezogen hätten. - Im vergangenen Jahr erhielt der Suchdienst außerdem noch mehr als 8.600 Anfragen zu Vermissten des Zweiten Weltkriegs.