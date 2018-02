Das Internationale Rote Kreuz hat sich seit 2015 von mehreren Mitarbeitern getrennt, weil sie in Prostitutions-Affären verwickelt waren.

Der Chef des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Daccord, sprach von 21 Mitarbeitern, die entweder entlassen wurden oder während interner Ermittlungen gekündigt hätten. Das Rote Kreuz verbietet laut Daccord seinen Mitarbeitern überall auf der Welt, Prostituierte zu bezahlen - auch in Ländern, in denen Prostitution legal ist.



In den vergangenen Wochen mussten sich mehrere internationale Hilfsorganisationen mit ähnlichen Vorwürfen gegen ihre Mitarbeiter befassen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.