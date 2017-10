In Syrien toben nach Angaben des Roten Kreuzes in mehreren Regionen die heftigsten Kämpfe seit der Schlacht um Ost-Aleppo.

Dabei habe es hunderte verletzte Zivilisten gegeben, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf mit. Bis zu zehn Krankenhäuser seien in den vergangenen Tagen beschädigt worden. Hunderttausende seien von medizinischer Versorgung abgeschnitten. Kämpfe wurden laut dem Roten Kreuz nicht nur aus Rakka, Deir Essor und West-Aleppo gemeldet, sondern auch aus Sicherheitszonen wie Idlib, der Region Hama und Ost Ghuta. In manchen Flüchtlingslagern suchten täglich mehr als tausend Neuankömmlinge Schutz. Für die Hilfsorganisationen werde es zunehmend schwieriger, sie zu versorgen.