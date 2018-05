Vor der heutigen Parlamentswahl im Irak hat das Internationale Rote Kreuz die Weltgemeinschaft aufgerufen, das Land angesichts der großen Zerstörung nicht im Stich zu lassen.

Der Irak befinde sich nach dem Sieg gegen die Terrormiliz IS in einer sehr wichtigen Phase, da sich nun seine Zukunft entscheide, sagte die Rote-Kreuz-Chefin im Irak, Ritz, der Deutschen Presse-Agentur. Die internationale Gemeinschaft müsse sich weiter engagieren.



Die Iraker wählen heute zum ersten Mal nach dem Sieg der Armee über die Terrormiliz IS ein neues Parlament. Nach dem Kampf gegen die Extremisten sind große Gebiete des Landes zerstört. Der Wiederaufbau geht nur langsam voran. Der Weltbank zufolge werden dafür umgerechnet rund 71 Milliarden Euro benötigt. Bei einer internationalen Geberkonferenz im Februar in Kuwait waren etwa 24 Milliarden Euro zugesagt worden.

