In Westafrika sind nach Angaben des Roten Kreuzes rund sechs Millionen Dollar während der Bekämpfung der jüngsten Ebola-Epidemie veruntreut worden.

So hätten interne Ermittlungen ergeben, dass allein in Sierra Leone bis zu zwei Millionen Dollar aufgrund betrügerischer Absprachen zwischen Mitarbeitern des Roten Kreuzes und einer Bank verschwunden seien. Auch in den beiden anderen von Ebola betroffenen Ländern Guinea und Liberia gebe es Anzeichen für das Fehlverhalten Einzelner. Die Hilfsorganisation kündigte an, verstärkt gegen Korruption vorzugehen.



In den drei westafrikanischen Staaten hatte sich die Ebola-Epidemie von 2014 bis 2016 ausgebreitet. Melr als 11.000 Menschen starben.