Eine in Rotterdam geplante Veranstaltung mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu findet nicht statt.

Das meldet die Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, Aboutaleb. Demnach zog der Vermieter der Räumlichkeiten die Erlaubnis zur Nutzung zurück. Cavusoglu wollte dort für das geplante Verfassungsreferendum in der Türkei werben. Gestern war ein Auftritt in Hamburg nicht zustande gekommen, weil es in den Räumlichkeiten keine Brandschutzvorrichtungen gab.



Heute kam Cavusoglu in einem Berliner Hotel mit Bundesaußenminister Gabriel zusammen. Nach der Unterredung betonte Gabriel, es bestehe Einigkeit darin, dass das Verhältnis zwischen beiden Ländern nicht nachhaltig beschädigt werden dürfe. Er habe Cavusoglu aber auch klar gemacht, dass es Grenzen gebe und die Regierung in Ankara vor weiteren Nazi-Vergleichen gewarnt. Der türkische Außenminister bezeichnete das Gespräch als sehr offen, meinte aber zugleich, deutsche Politiker und Medien begegneten der Türkei zunehmend feindselig. Außerdem verbat er sich eine Einmischung Deutschlands in den Wahlkampf in seinem Land.