Eine Veranstaltung mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu am Samstag in Rotterdam ist abgesagt worden.

Das teilte der Bürgermeister der Stadt, Aboutaleb, mit. Nach seinen Angaben zog der Vermieter der Räumlichkeiten die Erlaubnis zur Nutzung zurück. Cavusoglu wollte dort für das geplante Verfassungsreferendum in der Türkei werben. In der Schweiz bemühen sich die Behörden des Kantons Zürich darum, einen für Sonntag geplanten Auftritt Cavusoglus zu verhindern. Gestern war eine Veranstaltung in Hamburg nicht zustande gekommen, weil es in den Räumlichkeiten keine Brandschutzvorrichtungen gab.



Cavusoglu war am Morgen in Berlin mit Bundesaußenminister Gabriel zusammengetroffen. Man sei sich einig, dass keine Seite an einer nachhaltigen Beschädigung des deutsch-türkischen Verhältnisses interessiert sei, sagte Gabriel anschließend. Zugleich verbat er sich Nazi-Vergleiche, wie sie von Präsident Erdogan geäußert worden waren. Cavusoglu kritisierte, deutsche Politiker und Medien begegneten der Türkei zunehmend feindselig.