Zahlreiche Komponisten haben seitdem Orchestrierungen vorgelegt, mit denen sie die musikalische Struktur der 18 Kontrapunkte verdeutlichen wollten, oder schrieben selbst Fugen, die sich deutlich auf das große Vorbild beziehen. Der argentinische Tangokomponist Astor Piazzolla überschrieb seine Auseinandersetzung mit dem Werk als "rätselhaft", die Russin Sofia Gubaidulina komponierte "Reflexionen", Felix Mendelssohn Bartholdy ließ die Faszination für den Thomaskantor nie los. Aber auch bildende Künstler haben sich mit Schichtungen, Umkehrungen und thematischen Fugen im doppelten Wortsinn beschäftigt. Es war der ausdrückliche Wunsch der Musiker des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, gemeinsam mit der Malerin Lara Faroqhi einen Abend im Kulturquartier silent green, dem ehemaligen Krematorium in Berlin-Wedding, zu gestalten, in dem die Musik nicht allein und auch nicht bloß als fertiges Produkt präsentiert werden sollte. In ihren Werken thematisiert Faroqhi immer wieder die Endlichkeit und das Vergehen der Zeit. Musik wird diesmal nicht nur zu Ende, sondern auch vom Ende her gedacht.

re_fuge - Reflexion und Dialog

Johann Sebastian Bach

"Die Kunst der Fuge", BWV 1080 Contrapuncti I, III, IX

Sofia Gubaidulina

"Reflections on the Theme", B-A-C-H für Streichquartett

Johann Sebastian Bach

"Die Kunst der Fuge", BWV 1080 Contrapunctus XVIII (unvollendet)

Astor Piazzolla

"Fuga y Misterio" bearbeitet für Streichquartett von Rodrigo Bauza

Felix Mendelssohn Bartholdy

Streichquartett Nr. 1 a-Moll, op. 13

Juliane Manyak, Violine

Rodrigo Bauza, Violine

Alejandro Regueira Caumel, Viola

George Boge, Violoncello

Aufnahme vom 19. Januar 2017 im silent green Kulturquartier, Berlin