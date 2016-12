Der tödliche Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat am 19. Dezember nicht nur mehr als ein Dutzend Menschen das Leben gekostet. Er hat auch die heimliche Hoffnung zerstört, Deutschland könnte vielleicht doch von massiven Terrorattacken verschont bleiben. Immerhin galt lange die Überzeugung, militärische Zurückhaltung mache die Bundesrepublik sicherer als andere Länder, die etwa in Syrien oder im Irak direkt gegen die IS-Miliz vorgehen.

Diese Annahme stellt sich nun als Lebenslüge heraus. Der Terror zielt auf freie Gesellschaften generell. Und deshalb beginnt nun erneut eine Debatte, ob unsere Sicherheitsgesetze angesichts dieser Bedrohung nicht zu lax sind - von der fehlenden Videoüberwachung öffentlicher Räume bis zur Frage einer umfassenden Registrierung aller Personen, die zu uns kommen.

Fast überall mit Gewalt konfrontiert

In Wahrheit aber ist das ganze Jahr 2016 davon geprägt gewesen, dass eine Lebenslüge nach der anderen in der friedlichen, gemütlichen Demokratie Deutschland aufgedeckt wurde. Viele davon haben damit zu tun, dass wir nun an vielen Ecken und Enden mit Gewalt konfrontiert werden - einem Thema, das wir weitgehend verdrängt hatten.

So hat etwa das Gemetzel um die syrische Stadt Aleppo die Grenzen der deutschen Außenpolitik aufgezeigt. Diplomatie und das Bekenntnis zum friedlichen Interessenausgleich haben im Ukraine-Russland-Konflikt zwar zumindest ein Einfrieren des Status Quo bewirkt. Aber in Syrien wirkt die deutsche Haltung deshalb so hilflos, weil andere Akteure dort durchaus bereit sind, massive Gewalt einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Dauerstrategie "Worte gegen Waffen" wirkt seither weniger überzeugend.

Viele Lebenslügen

Als dritte Lebenslüge wurde 2016 das Vertrauen in eine scheinbar stetige Entwicklung der EU zerstört. Das britische Brexit-Referendum hat die große Mehrheit der Deutschen jäh aus dem Traum gerissen, dass es in der EU immer nur um Erweiterung oder Vertiefung, aber nie um den Zerfall gehen könnte. Plötzlich stellt Berlin zudem fest, dass es starke Kräfte sowohl in Russland als auch den USA gibt, die gar kein Interesse an einer starken EU haben - sondern diese sogar zerstören wollen.

Dabei waren die Deutschen gerade mit ihrer vierten aufgedeckten Lebenslüge beschäftigt - dass sich immer andere anstrengen, um uns zu schützen. Seit Ende des Kalten Krieges spukt in deutschen Köpfen das Konzept der "Friedensdividende" herum. Ein schrumpfender Verteidigungsetat wurde nie als Gefahr angesehen.

Erst seit Beginn des Ukraine-Russland-Konflikts 2014 wird langsam umgedacht. Plötzlich wird die lange Zeit belächelte Selbstverpflichtung wieder ernst genommen, dass jedes Nato-Land zwei Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Sicherheit und Verteidigung ausgeben sollte. Zur Erinnerung: In Deutschland sank die Quote zuletzt sogar auf 1,22 Prozent.

Wie wird es mit Trump sein?

Verschärft wird diese Debatte durch die fünfte Lebenslüge: Bisher galt die Annahme, dass enge transatlantische Beziehungen eine feste Konstante der deutschen Außenpolitik sind. Jetzt reicht eine einzige US-Präsidentschaftswahl, um dieses jahrzehntelang bestehende Vertrauen zu erschüttern. Niemand ist sich sicher, ob es mit dem künftigen Präsidenten Donald Trump bei Konflikten mit Russland überhaupt noch einen US-Schutzschirm über den Nato-Partnern geben wird.

Dazu geriet 2016 das Vertrauen in die Globalisierung als Wohlstandsmaschine für Deutschland ins Wanken. Stattdessen steigt jetzt die Sorge, dass der Migrationsdruck zum Dauer-Problem für Europa wird. Gleichzeitig zerstört die rasche Entwicklung der elektrischen und autonom fahrenden Autos die Gewissheit, dass die deutsche Autoindustrie für immer Garant für Arbeit und Wohlstand sein wird. Denn im neuen digitalen Zeitalter haben die IT-Riesen aus den USA und China die Nase vorne - zudem zeigen beide Länder protektionistische Tendenzen.

Und noch eine weitere Gewissheit wurde 2016 teilweise erschüttert - das Vertrauen in die Stabilität und Stärke unserer freien, offenen, demokratischen Gesellschaft. Das Erstarken der Rechtspopulisten, Manipulationen im Internet und auch die Einmischung ausländischer Regierungen zeigen, dass die liberale Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern in Wahrheit täglich erkämpft und verteidigt werden muss.

Deutschland vor unangenehmen Entscheidungen

Auf allen Feldern steht die deutsche Politik also vor sehr unangenehmen Entscheidungen. Es bedarf einer Antwort, wie wir uns verhalten sollen, wenn andere uns lieb gewonnene Spielregeln einfach nicht einhalten wollen - ohne dass wir unsere Werte aufgeben. Das gilt sowohl für die Sicherheits- und Flüchtlingspolitik, die Frage militärischer Abschreckung als auch Fragen des Freihandels.

In jedem Bereich ist eine entschlossenere Haltung angesagt. Das hat auch der Terroranschlag in Berlin gezeigt. Deshalb wird jetzt eine Debatte über einen starken Staat und eine starke EU geführt, die ihre Bürger besser gegen die von anderen ausgeübte Gewalt oder vor neuen Gefahren schützen müssen. Zumindest einen positiven Aspekt hat das Jahr 2016 deshalb: Eine Gefahr kann nur der bekämpfen, der sie überhaupt wahrnimmt.