Die Schlacht hat mehr als neun Monate gedauert, doch nun haben irakische Streitkräfte und schiitische Milizen dem Islamischen Staat die Millionenstadt Mossul entrissen. Der Blutzoll war immens – auch oder gerade unter Zivilisten. Einen großen Teil der historischen Altstadt haben die Kampfflugzeuge der internationalen Koalition in Schutt und Asche gelegt. Hunderttausende Zivilisten wurden vertrieben. Ein kleiner Lichtblick mag sein, dass inzwischen rund 200.000 Bewohner in ihre Häuser zurückgekehrt sind, vor allem im schon vor längerem eroberten Ostteil der Stadt.

Auch Raqqa könnte dem IS bald entrissen werden

In der 850-jährigen Al-Nuri-Moschee mit dem schiefen Minarett hat Terroristenchef Abu Bakr al-Baghdadi vor drei Jahren sein Kalifat ausgerufen. Sicherheitshalber ließ der IS das symbolträchtige Gotteshaus noch rechtzeitig vor der Niederlage in die Luft sprengen. Jetzt verbleiben im Irak nur noch wenige, mehrheitlich isolierte Gebiete, in denen der IS die Kontrolle ausübt. Das größte zusammenhängende Bruchstück befindet sich im syrischen Teil der Euphrat-Ebene, doch auch dort ist mit der Stadt Raqqa eine weitere IS-Hochburg in größter Bedrängnis.

Die Tage des Kalifats sind gezählt, das steht fest. Und die internationale Koalition mit ihren lokalen Verbündeten hat klar gemacht, dass man mehr will als nur die Zerschlagung des IS-Staatsgebiets: Es geht um die Tötung von möglichst allen in den eingeschlossenen Enklaven verbliebenen ausländischen Dschihadisten. Keiner von ihnen soll in sein Herkunftsland zurückkehren, um dort möglicherweise Anschläge zu verüben.

IS wird mit Terroranschlägen reagieren

Darauf ist der IS allerdings vorbereitet. Längst hat er seine Emissäre nicht nur nach Europa, sondern in die halbe Welt hinausgeschickt. Ein Beispiel sind die Philippinen, in deren Süden sich der IS in den letzten Jahren breitgemacht und kürzlich sogar eine ganze Stadt erobert hat.

Und um seinen Anhängern zu beweisen, dass er nur eine Schlacht, nicht aber den Krieg verloren hat, wird der IS weitere Terrorattentate orchestrieren, in Europa und anderswo. Wo immer sich dem IS oder lokalen Gruppen von gewaltbereiten Sympathisanten eine günstige Gelegenheit bietet.

War die Schlacht um Mossul also umsonst? Keineswegs. Wer Terrorgruppen wie dem IS oder al-Qaida ein sicheres Rückzugs- und Aufmarschgebiet überlässt wie in der Euphrat-Tiefebene oder früher in Afghanistan, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Das ist der Stoff, aus dem Anschläge wie 9/11 gemacht sind. Nach der Vernichtung des Kalifats ist zwar ein wichtiges Ziel erreicht, aber der Kampf gegen den IS und seine nihilistische Ideologie wird weitergehen, in Nord- und Westafrika, am Hindukusch, auf den Philippinen und in den europäischen Vorstädten und den Ghettos der Unterprivilegierten. Um dagegenzuhalten, sollte Europa die Migrationsströme in den Griff bekommen und seine Außengrenzen besser kontrollieren.

Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten bleibt ein Hauptproblem

All das wird aber wenig nützen, wenn die Grundursachen für das Erstarken des IS in Syrien und im Irak weiter bestehen. Ausgerechnet in diesem Bereich gibt es kaum Anlass zu Optimismus. Die schrecklichen Verbrechen, die schiitische Milizen bei der Rückeroberung von Mossul an Zivilisten und angeblichen IS-Anhängern verübt haben, sind ein denkbar schlechtes Omen. Wenn sich die sunnitische Minderheit im Irak von der schiitischen Mehrheit weiterhin drangsaliert, diskriminiert und von den politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen fühlt, wird der IS oder eine Nachfolgeorganisation schon bald wieder Zulauf finden. Und im benachbarten Syrien, wo Diktator Assad mit iranischer und russischer Schützenhilfe dabei ist, den Bürgerkrieg zu gewinnen, sieht es nicht besser aus: Dort schließt der Assad-Clan die sunnitische Mehrheit von den politischen Entscheidungen komplett aus.

Die zerbombten Städte, die Folter- und Vernichtungslager des Regimes, das Flüchtlingselend und die Hoffnungslosigkeit tragen dazu bei, dass extremen Islamistengruppen nicht so schnell die Rekruten ausgehen werden. Das ist der Pferdefuß der US-Strategie, sich in Syrien und im Irak ausschließlich auf den Kampf gegen den IS konzentriert zu haben.