Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Ulbig, geht von 500.000 Ausreisepflichtigen bis Jahresende aus.

Der sächsische Innenminister betonte in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt", man stehe vor dem Problem, dass man sehr viele Menschen gegen ihren Willen zurück in ihre Heimat bringen müsse. Bei den 500.000 seien sehr viele Altfälle dabei. Oftmals hätten sich diese Menschen schon Stück um Stück integriert. Hier werde es besonders schwer, betonte der CDU-Politiker. Aber geltendes Recht müsse durchgesetzt werden. Ulbig forderte SPD und Grüne auf, in dieser Woche im Bundesrat für die Einstufung der Maghreb-Staaten als Sichere Herkunftsstaaten zu stimmen. Zudem verteidigte er Rückführungen nach Afghanistan.