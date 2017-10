Der deutsch-türkische Schriftsteller Akhanli bekommt nach seiner Rückkehr aus Spanien Polizeischutz. Der 60-Jährige war gestern am Düsseldorfer Flughafen von einem Mann als "Vaterlandsverräter" beschimpft und bedroht worden. Akhanli hatte wegen eines türkischen Haftgesuchs wochenlang in Spanien festgesessen.

Akhanli äußerte sich am Mittag in seiner Wahlheimat Köln vor Journalisten. Dabei betonte sein Anwalt Uyar: "Dogan Akhanli gilt jetzt als gefährdete Person." Der unbekannte Mann habe dem Schriftsteller am Düsseldorfer Flughafen gesagt, Deutschland werde ihn nicht schützen können. Daraufhin habe es heute früh ein Gespräch mit der Kölner Polizei gegeben, die Schutzmaßnahmen angeordnet habe.



Auf Betreiben der türkischen Regierung und auf Basis eines Haftgesuchs über Interpol war Akhanli am 19. August in Spanien festgenommen worden. Er kam auf freien Fuß, durfte das Land aber nicht verlassen. Am Freitag entschied die spanische Regierung schließlich, Akhanli nicht an die Türkei auszuliefern. Die Türkei wirft dem Schriftsteller aus einem Verfahren von 2010 unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Raubmord vor. Akhanli hat die Vorwürfe wiederholt als politisch motiviert zurückgewiesen. Er glaubt, dass der türkische Präsident Erdogan ihn wegen seiner Kritik an der türkischen Politik zum Schweigen bringen will.



Im Deutschlandfunk sagte Reporterin Claudia Hennen, dass sich der Schriftsteller in Köln unbeugsam gab. Die Türkei sei kein Rechtsstaat mehr und verfolge Oppositionelle bis ins Ausland, kritisierte Akhanli. Von den europäischen Ländern verlangte er einen klaren Kurs gegenüber der Türkei.



Sein Anwalt warf den deutschen Behörden vor, seinen Mandanten nicht rechtzeitig über den von Interpol verbreiteten türkischen Haftbefehl informiert zu haben. Uyar sprach von einem "großen Versäumnis".