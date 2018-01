Der japanische Außenminister Kono hat von Myanmars Regierungschefin Aung San Su Kyi Garantien für eine sichere Rückkehr geflohener Rohingya verlangt.

Zugleich gab Kono während eines Besuchs in dem Land bekannt, dass Tokio die Rückführung mit drei Milliarden Dollar unterstützen werde. Außerdem stellte er weitere 200 Millionen in Aussicht, um die humanitäre Lage der Rohingya zu verbessern. Seit August sind mehr als 650.000 Angehörige der muslimischen Minderheit vor Repressionen ins benachbarte Bangladesch geflohen.



Das Deutsche Rote Kreuz hält eine baldige Rückkehr der Menschen nach Myanmar für unwahrscheinlich. Vielmehr bereite sich die Organisation darauf vor, die Rohingya in den Flüchtlingslagern in Bangladesch über einen längeren Zeitraum zu betreuen.

