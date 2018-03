Von den nach Nordrhein-Westfalen zurückgekehrten Dschihadisten aus den Krisengebieten in Syrien und im Irak sind nach Presserecherchen viele auf freiem Fuß.

59 der 74 islamistischen Rückkehrer seien nicht in Haft, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf das Landesinnenministerium. Je nach Risikoanalyse würden die Dschihadisten durch Sicherheitsbehörden beobachtet. Weiter heißt es mit Verweis auf das Bundesamt für Verfassungsschutz,

nach jüngsten Erkenntnissen seien seit Beginn der Kämpfe 2011 rund 970 Menschen aus Deutschland in das Krisengebiet ausgereist. 160 von ihnen seien getötet worden.



Zuletzt hatte der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, für den Kampf gegen den islamistischen Terror einen einheitlichen Rechtsrahmen in den Polizeigesetzen der Länder sowie ein einheitliches Informationsmanagement gefordert.

