Die Freien Demokraten wollen afrikanische Staaten stärker unter Druck setzen, abgelehnte Asylbewerber aus Europa zurückzunehmen.

Die Bundesregierung müsse sich in Brüssel für eine gemeinsame europäische Afrika-Strategie einsetzen, zitiert die Zeitung "Die Welt" aus einem Antrag der FDP-Fraktion. Eine europäisch abgestimmte Entwicklungspolitik sei einer kleinteiligen bilateralen Zusammenarbeit vorzuziehen. Dabei müsse es auch um Sanktionsmechanismen gehen, verbunden etwa mit der Androhung, Entwicklungshilfe zu kürzen. Details sollten in einem neuen EU-Afrika-Abkommen festgeschrieben werden.



Der Antrag der FDP soll heute in erster Lesung im Bundestag beraten werden.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.