Rückschlag für Trump Sicherheitsberater Flynn nach Vorwürfen zurückgetreten

Der Sicherheitsberater im Weißen Haus, Michael Flynn, ist zurückgetreten. (dpa/picture alliance/Andrew Harrer)

US-Präsident Trump verliert nur knapp vier Wochen nach seinem Amtsantritt einen seiner engsten Mitarbeiter.

Sein Sicherheitsberater Flynn reichte wegen umstrittener Kontakte zu Russland seinen Rücktritt ein. Er gab zu, schon vor Trumps Amtsantritt mehrfach mit dem russischen Botschafter in den USA telefoniert und Vize-Präsident Pence unvollständig darüber informiert zu haben. Berichten zufolge soll es in den Gesprächen um die US-Sanktionen gegen Moskau gegangen sein. Flynn hatte dies geleugnet. Als Privatbürger war er nicht befugt, über diplomatische Angelegenheiten zu verhandeln. Von Seiten der Demokraten, aber auch in republikanischen Kreisen geriet er deshalb unter Druck. Zu Flynns Nachfolger wurde vorläufig Ex-General Kellog ernannt.



In Moskau hielt sich der Kreml mit einer Bewertung zurück und sprach lediglich von einer inneren Angelegenheit der USA. Derweil kritisierten russische Außenpolitiker, manche in Washington wollten offenbar eine Annäherung zwischen beiden Ländern verhindern.