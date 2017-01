Rücktritt Britischer EU-Botschafter gibt sein Amt auf

Der britische Botschafter in der EU, Sir Ivan Rogers (R.) verlässt gemeinsam mit dem damaligen britischen Premierminister David Cameron (L.) ein Gipfeltreffen der EU am 19. Februar 2016 (AP / Geert Vanden Wijngaert)

Der britische Botschafter bei der Europäischen Union, Rogers, will sein Amt niederlegen.

Der Diplomat habe seine Mitarbeiter über diese Absicht informiert, bestätigte Londons Vertretung in Brüssel. Rogers hat den Posten seit November 2013 inne. Zuvor war er EU-Berater des früheren Premierministers Cameron. Die heutige Amtsinhaberin May hatte angekündigt, in etwa drei Monaten den Prozess zum Austritt Großbritanniens aus der EU einzuleiten.



Rogers gilt als europafreundlich und ausgewiesener Kenner der EU-Institutionen. Beobachter werteten seinen Rücktritt als Indiz für Meinungsverschiedenheiten mit May.