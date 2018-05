Die nordrhein-westfälische Agrar- und Umweltministerin Schulze Föcking tritt zurück.

In Düsseldorf begründete die CDU-Politikerin den Schritt unter anderem mit Drohungen gegen sie und ihre Familie.

Schulze Föcking war in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten, unter anderem wegen Vorwürfen zur Tierhaltung im heimischen Mastbetrieb und wegen der Auflösung der Stabsstelle Umweltkriminalität in ihrem Ministerium.



Am Nachmittag wollten SPD und Grüne im NRW-Landtag darüber beraten, ob sie einen Untersuchungsausschuss im Fall Schulze Föcking beantragen.

