Es wäre ja wünschenswert, wenn der Rücktritt Michael Flynns für ein bisschen Besinnung sorgen würde im inneren Machtzirkel des Weißen Hauses, wo es offenbar drunter und drüber geht. Mehr und mehr gewinnt man den Eindruck, dass diesem entfesselten Präsidenten die Kontrolle über Politik und Personal gleichermaßen entgleitet. Doch der Rücktritt Michael Flynns wirft viel zu viele Fragen auf. Die Krise, die hier ihren Lauf nimmt, ist das Ergebnis einer ungesunden Paarung von Inkompetenz und Ideologie im Weißen Haus.

Verschwörungstheoretiker Flynn

Inkompetenz, weil auch Michael Flynn keinerlei Erfahrung im Umgang mit politischer Administration und der Koordination schwieriger Aufgaben hatte. Deshalb war er von Barack Obama im Jahre 2014 als Chef des amerikanischen Militärgeheimdienstes entlassen worden. Ideologie, weil Michael Flynn ein ausgewiesener Verschwörungstheoretiker ist und einem erschreckenden ethnisch-nationalistischen Gesellschaftsbild anhängt. So gesehen hätte Michael Flynn niemals Nationaler Sicherheitsberater werden dürfen – zumal er von Anfang wegen seiner engen Kontakte zu Russland unter besonderer Beobachtung stand.

Über diese undurchsichtigen Verbindungen bis in die höchsten Kreise Wladimir Putins ist er jetzt gestolpert – und über seine Lügen zu den Telefonaten mit dem russischen Botschafter, der sich von Flynn offenbar versichern ließ, dass die Sanktionspolitik der Obama-Administration unter Donald Trump gelockert würde.

Trump war seit Wochen informiert

Die Verantwortung für diese Personalie trägt allein Donald Trump. Er ernannte Michael Flynn zu seinem Nationalen Sicherheitsberater, obwohl Flynn selbst ein Sicherheitsrisiko war. Seit Wochen war Donald Trump darüber informiert, dass Michael Flynn wegen seiner Telefonate zur Zielscheibe russischer Erpressungsversuche werden könnte.

Aber Trump hielt still. Das wirft nicht nur Fragen nach seinen Führungsqualitäten auf, sondern auch nach dem Grund seines Verhaltens. Diese Fragen werden nicht mehr verstummen: Was wusste Donald Trump über die Russlandkontakte seines Sicherheitsberaters? Worauf ist seine eigene, geradezu unerschütterliche Russlandfreundlichkeit zurückzuführen, die ihn sogar dazu verleitete, die eigenen Geheimdienste in Misskredit zu bringen?

Wer steckte hinter russischen Cyberattacken im Wahlkampf?

Und schließlich – und das betrifft nun den Kern der fortgesetzten Ermittlungen der Geheimdienste und des Untersuchungssauschusses im Kongress gleichermaßen: Wer steckte hinter den russischen Cyberattacken auf die Demokraten während des amerikanischen Wahlkampfes? Die Affäre Flynn hat den Verdacht genährt, dass hier möglicherweise ebenfalls die guten Kontakte der Trump-Mannschaft zu Russland eine Rolle spielten.

Eigentlich müssten jetzt alle ein Interesse an umfassender Aufklärung haben. Allen voran Donald Trump selbst, über dessen Wahlsieg der Schatten der Manipulation liegt. Aber auch die Republikaner, die wie gelähmt wirken und sich immer tiefer in diesen Strudel ziehen lassen. Die Demokraten werden auf lückenloser Aufklärung bestehen. Die Geheimdienste werden weiter ermitteln. Die Justiz ist alarmiert. Und die US-Medien lassen sich jetzt bestimmt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.

Thilo Kößler (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.