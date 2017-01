Chaos bei den Genossen. Was für ein Tag! Erinnerungen werden wach, Schwielowsee 2008. Auch damals verliert die Partei über die Suche nach einem Kanzlerkandidaten ihren Vorsitzenden. Kurt Beck wittert Intrigen, schmeißt das Handtuch, schickt Frank-Walter Steinmeier in die Kanzlerkandidatur.

Heute Sigmar Gabriel. Ein Temperamentsbolzen. Unberechenbar. Bauchpolitiker. Einer, der auf den Tisch haut, wenn ihm was nicht passt. Einer, der heute die große Show abzieht, als wolle er es allen noch mal zeigen. Aus der Traum vom geordneten Zeitplan. Bis zuletzt hatten er und seine Getreuen drauf bestanden: Sonntag wird der Kandidat präsentiert. Doch dann dieser Paukenschlag, eine politische Sensation, die eigentlich keiner für wirklich möglich gehalten hätte.

Gabriel hat die SPD geärgert und verstört

Aber warum so? Er hätte sich gemeinsam mit Martin Schulz der Öffentlichkeit erklären können, doch statt eines geordneten Rückzuges gibt er Interviews an "Stern" und "Zeit". Dass er die Bombe erst heute platzen lässt, macht deutlich: Gabriel hat bis zuletzt gezögert. Vor der Fraktion macht er politische Gründe geltend, später auch private. Er stehe für Große Koalition, wenn er jetzt antrete, würde er scheitern und mit ihm die SPD. Schulz habe die eindeutig besseren Wahlchancen. Das aber muss sich noch zeigen. Auch die vom Volk einst geliebten Kandidaten Steinbrück und Steinmeier haben es am Ende vergeigt. Schulz kennt sich nicht aus mit deutscher Innenpolitik.

Und Gabriel? Dass sie ihn in der Partei für seine Sprunghaftigkeit straften, dass sie ihm vorwarfen, dem Volk nicht nur aufs Maul zu schauen, sondern nach dem Mund zu reden, das hat er nie verwunden. Dass er die Flüchtlingspolitik Merkels erst bedingungslos verteidigt, dann aber im Seehofer-Sprech von einer "Obergrenze" spricht, hat die Partei verstört. Dass er die Vorratsdatenspeicherung in Basta-Manier durchgepaukt und das Freihandelsabkommen gegen den Widerstand weiter Teile der SPD durchgesetzt hat, hat sie geärgert.

Kritik konnte er nie aushalten

Dabei hat die SPD ihm viel zu verdanken. 2009, als sie am Boden lag, hat er sie aufgerichtet. Nur Kritik konnte er nie aushalten, ein dickes Fell hat er nie besessen. Selbst die Attacken der Juso-Chefin konnte er nicht verknusen. Bei der Wiederwahl zum Parteichef folgte die Klatsche. "Da überlegst Du Dir schon, warum tust Du Dir den Quatsch an, sollen die Schlaumeier das doch selber machen!" hat er gesagt. An Jochen Vogel aber habe er sich erinnert in solchen Situationen. Der habe immer gefordert: "Nicht aufgeben! Weitermachen!"

Gabriel wollte weitermachen. Vor Tagen erst hat er im Deutschlandfunk-Gespräch keinen Zweifel daran gelassen, wie sehr er für das Amt des SPD-Chefs brennt. Für Martin Schulz aber war immer klar: Ohne Parteivorsitz keine Kanzlerkandidatur! Bis zur Bundestagswahl bleibt Gabriel möglicherweise noch das Amt des Außenministers. Dann aber könnte seine politische Karriere vor dem Ende stehen. Seinem Freund Martin Schulz hat er den Start ins vermutlich ohnehin aussichtlose Rennen gegen Angela Merkel mit dem heutigen Tag nicht leichter gemacht. Schade eigentlich: Die SPD hat ihren Ruf einmal mehr gestärkt: Wenn's ums Personal geht, bleibt sie eine Chaotentruppe.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD, die Familienpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.