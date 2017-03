Dieser Rückzug ins Private ist eine Reaktion auf die Zumutungen dieser Welt, die im Alltag auf die Menschen einströmen: Drohungen aus der Türkei, neue Twitter-Botschaften von Trump, ungewisser Ausgang des Brexit. Dazu kommen latent beunruhigende Themen wie Klimawandel, Krieg in Nahost, islamistischer Terror oder die Null-Zinspolitik, die das Ersparte merklich schrumpfen lässt. Die Liste kann man beliebig fortschreiben.

Eines haben alle Themen gemeinsam: Sie entziehen sich einfachen Lösungen. Doch ist der Rückzug ins Private die Lösung? Was bedeutet dieser Rückzug für die Demokratie? Wie kann man Menschen wieder für ein Engagement für die Gesellschaft begeistern?

Dr. Iris Hauth , Past President der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und Ärztliche Direktorin am Alexianer St.Joseph-Krankenhaus Berlin Weißensee

