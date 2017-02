Rühe "Union muss Orientierungslosigkeit überwinden"

Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Volker Rühe. (imago - Metodi Popow)

Der ehemalige Verteidigungsminister Rühe wirft der Unions-Fraktion im Bundestag fehlende Weitssicht in sicherheitspolitischen Fragen vor.

Es sei immer ein Markenzeichen der CDU gewesen, in der Sicherheitspolitik die richtigen Weichen zu stellen, sagte Rühe im Deutschlandfunk. Im Augenblick sehe er aber viel Orientierungslosigkeit und Unberechenbarkeit.



Hintergrund ist, dass die Union einen geplanten Gesetzentwurf zur Reform der Parlamentsrechte bei Entscheidungen über Bundeswehreinsätze nicht weiter verfolgen will. Der vor einem Jahr in den Bundestag eingebrachte Entwurf sah vor, dass Soldaten für Ausbildungseinsätze auch ohne Bundestagsmandat ins Ausland entsendet werden können. Das Gesetz basierte auf Vorschlägen der sogenannten Rühe-Kommission.