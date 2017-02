Rüstung Nordkorea bestätigt Raketentest und spricht von Erfolg

Eine von Nordkorea gezündete Rakete hebt ab. (dpa/picture-alliance/Kcna)

Nordkorea hat bestätigt, erneut eine Rakete getestet zu haben.

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, die Rakete vom Typ Pukgukson-2 sei erfolgreich erprobt worden. Nach Angaben der südkoreanischen Regierung wurde sie von einem Stützpunkt im Westen des Landes Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Ein Sprecher der US-Regierung sagte in Washington, man erwäge weitere Sanktionen gegen Nordkorea und eine verstärkte Militärpräsenz in der Region. Eine Eskalation solle aber vermieden werden. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte in Brüssel, die wiederholte Missachtung der internationalen Verpflichtungen durch die Führung in Pjöngjang sei provokativ und inakzeptabel.



Nordkorea hatte bereits im vergangenen Jahr trotz internationaler Sanktionen zwei Atomversuche und mehrere Raketentests durchgeführt.