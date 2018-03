Saudi-Arabien erhält trotz der Beteiligung am Jemen-Krieg acht Patrouillenboote aus Deutschland.

Die Bundesregierung habe das Geschäft genehmigt, teilte Wirtschaftsminister Altmaier dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur und dem ZDF vorliegt.



Union und SPD hatten sich in den Koalitionsverhandlungen auf einen Exportstopp an alle Länder verständigt, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Es wurde aber ein Bestandsschutz für bereits erteilte Vorgenehmigungen in den Koalitionsvertrag eingebaut.



Saudi-Arabien führt eine Allianz von neun Staaten an, die seit 2015 im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.