Rüstung Von der Leyen für mehr Engagement Europas in der Nato

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) (pa/dpa/Nietfeld)

Verteidigungsministerin von der Leyen hält die amerikanische Forderung nach mehr finanziellem Engagement der Europäer in der Nato für berechtigt.

Die CDU-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, es sei nicht fair, dass die USA doppelt so viel leisteten wie alle Europäer zusammen. Auch der deutsche Verteidigungshaushalt müsse steigen, denn die Bundeswehr benötige Investitionen. Der SPD-Verteidigungspolitiker Arnold lehnt eine drastische Erhöhung des Wehretats ab. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wenn Deutschland seine Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukt erhöhte, wären das statt wie bisher 36 plötzlich 66 Milliarden Euro. Das wäre abenteuerlich, meinte Arnold.



In Brüssel unterzeichnete von der Leyen gestern am Rande des Nato-Treffens mehrere Absichtserklärungen für gemeinsame Rüstungsprojekte mit europäischen Nachbarn. - Heute setzen die Verteidigungsminister der Nato-Staaten ihre Beratungen fort. Wichtigstes Thema sind die Truppenverlegungen nach Osteuropa.