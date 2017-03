Bundesaußenminister Gabriel ist beim Treffen mit seinen Nato-Kollegen auf Konfrontationskurs zu der US-Forderung nach massiv erhöhten Verteidigungsausgaben gegangen.

Es sei "völlig unrealistisch zu glauben, dass Deutschland einen Militärhaushalt von über 70 Milliarden Euro pro Jahr erreicht", sagte Gabriel in Brüssel. US-Außenminister Tillerson verlangte dagegen von den Verbündeten konkrete Pläne zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben bis Jahresende.



Die Nato hatte bei ihrem Gipfel 2014 in Wales vereinbart, die Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts "Richtung zwei Prozent" der Wirtschaftsleistung zu steigern. Die US-Regierung von Präsident Trump fordert, dass die Bündnismitglieder bis 2024 zwei Prozent erreichen müssen - Tillerson bestätigte dies nun bei seiner ersten Teilnahme an einem Nato-Treffen. Gabriel sah zwar die Notwendigkeit einer stärkeren Lastenteilung im Bündnis, wies aber zurück, dass es ein feststehendes Zwei-Prozent-Ziel gebe. "Es gibt einen Auftrag aus Wales, sich in diese Richtung zu entwickeln", sagte er. Gabriel forderte, den Sicherheitsbegriff nicht nur auf Militärausgaben zu reduzieren, sondern auch Ausgaben für humanitäre Hilfe einzubeziehen.