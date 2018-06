Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Rüstungexporte genehmigt als in 2016.

Dies melden die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa unter Verweis auf den neuen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung. Demnach wurden im vergangenen Jahr Einzelgenehmigungen mit einem Volumen von insgesamt 6,24 Milliarden Euro erteilt. Das sind gut 600 Millionen Euro oder neun Prozent weniger als im Jahr davor. Es ist aber immer noch der dritthöchste Wert überhaupt nach den beiden Rekordjahren 2016 und 2016.



Die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung steht immer wieder in der Kritik, weil auch in Länder geliefert wird, die an kriegerischen Konflikten beteiligt sind wie etwa Saudi-Arabien im Jemen.



Das Bundeskabinett will den Rüstungsexportbericht heute in Berlin verabschieden. Auf der Sitzung soll zudem der CSU-Politiker und bayerische Verwaltungsbeamte Sommer zum neuen Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ernannt werden. Außerdem werden Eckpunkte für ein "Aktionsprogramm Insektenschutz" verabschiedet. Bundesumweltministerin Schulze will unter anderem den Einsatz von Pestiziden in sensiblen Gebieten mindern.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.