Grünen-Verteidigungspolitiker Nouripour sprach in der ARD von einer Bankrotterklärung, wenn es trotz Einzelfallprüfung mehr Ausfuhren gebe. Die Bundesregierung halte sich nicht an die Rüstungsexportrichtlinien. Diese untersagten Lieferungen an Staaten, in denen Menschenrechte systematisch verletzt würden oder die sich an Konflikten beteiligten. Nouripour betonte, um Verletzungen gegen diese Richtlinien zu belangen, sei ein Gesetz notwendig.



In der vergangenen Legislaturperiode war die Summe deutscher Rüstungsexporte so hoch wie nie zuvor. Die Ausfuhren, für die sogenannte Einzelgenehmigungen nötig waren, hatten ein Volumen von knapp 25 Milliarden Euro. Das waren 16 Prozent mehr als unter der Vorgängerregierung aus Union und FDP.

