Es fällt leicht, deutsche Rüstungsexporte als moralisch unverantwortlich zu verurteilen und die für entsprechende Genehmigungen verantwortlichen Regierungen und Minister regelmäßig an den Pranger zu stellen. Doch die aktuellen Berichte und Zahlen unterstreichen vor allem Halbwahrheiten. Eine Jahresstatistik ist für sich gesehen weitgehend wertlos. Einzelaufträge führen zu enormen Schwankungen. Interessanter sind da größere Zeiträume.

Für parteipolitische Kontroverse nicht geeignet

Doch selbst ganze Legislaturperioden reichen oft nicht aus, die politische Verantwortung für den oder den anderen Trend eindeutig zuzuweisen. Die Kontroverse um deutsche Waffen im Norden Syriens verdeutlicht weitere Halbwahrheiten. Von Deutschland gelieferte Leopard-Panzer unterwegs auf völkerrechtswidriger türkischer Mission gegen Kurden, die ihrerseits vom Westen ausgerüstet wurden, zeigen sicherlich den politischen Wahnsinn im Mittleren Osten mit widersprüchlichen Fronten.

Doch auch diese Entwicklung eignet sich nicht für eine parteipolitische Kontroverse. Es war eine rot-grüne Bundesregierung, die die Leopard Lieferungen in die Türkei genehmigt hat und dabei auf jegliche Einsatzbeschränkung verzichtete. Und auch prominente Politiker der Grünen haben sich seinerzeit dafür ausgesprochen, Waffen an die Peschmerga zu liefern. Die damals übermächtig erscheinende Kampfkraft des sogenannten Islamischen Staats erzwang im Bundestag seinerzeit eine schwierige Abwägung, weil die Dinge eben selten schwarz und weiß sind.

Mit restriktiver Rüstungsexportpolitik Erwartungen geweckt

Doch wenn sich die Kritik aktuell auf die SPD und namentlich auf Sigmar Gabriel konzentriert, dann deshalb, weil er mit dem Versprechen einer wirklich restriktiven Rüstungsexportpolitik Erwartungen geweckt hat, die nicht realistisch waren. Ja, die Transparenz ist im Bereich der Exportgenehmigungen verbessert worden, ja, die Exporte von Kleinwaffen sind gesunken. Doch nach wie vor gehören deutsche Unternehmen zu den weltweit führenden Rüstungslieferanten.

Nach wie vor existieren gesetzliche Schlupflöcher, die es Unternehmen wie Rheinmetall durch Töchter im Ausland ermöglichen, Bomben in Spannungsgebiete zu liefern. Auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Türkei muss die Lehre für alle Parteien lauten: Die Bestimmungen für deutsche Rüstungsexporte müssen endlich erheblich verschärft werden, Ausfuhren in NATO-Staaten sind nicht schon deshalb unbedenklich, weil sie innerhalb der Allianz verbleiben. Nach wie vor gibt es kein Rüstungsexportkontrollgesetz. Das wäre ein guter Tagesordnungspunkt für die anstehenden Koalitionsverhandlungen!

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.