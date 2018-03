Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, beim Rüstungsexport gegen die eigenen Grundsätze zu verstoßen. Die Bundestagsabgeordnete Keul sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Deutschland habe zwischen 2013 und 2017 doppelt so viele Waffen in die Staaten des Nahen Ostens geliefert wie in den fünf Jahren davor.

Das sei ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz, nach dem Rüstungsexporte in Staaten außerhalb von EU und Nato die Ausnahme sein müssten. Saudi-Arabien sei Deutschlands bester Kunde, aber aktuell gerade am Jemen-Krieg beteiligt, meinte die Grünen-Politikerin. - Nach dem gestern veröffentlichten Sipri-Bericht ist Deutschland der viertgrößte Rüstungsexporteur weltweit.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.