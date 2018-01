Die Summe deutscher Rüstungsexporte ist in der zurückliegenden Legislaturperiode laut Medieninformationen deutlich gestiegen.

Die Ausfuhren hätten unter der Regierungsverantwortung von Union und SPD ein Volumen von knapp 25 Milliarden Euro gehabt, zitiert das ARD-Fernsehen aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Dies entspreche einem Anstieg um 16 Prozent gegenüber der Vorgängerregierung aus Union und FDP, die noch auf eine Summe von rund 21 Milliarden gekommen sei.



Daneben seien zuletzt mehr Rüstungsexporte genehmigt worden, die nicht an Verbündete in EU und Nato, sondern Drittstaaten geliefert worden seien. Deren Summe betrug demnach von 2014 bis 2017 rund 14,5 Milliarden Euro, 45 Prozent mehr als unter Schwarz-Gelb. Darunter befinden sich dem Bericht zufolge auch Länder in Spannungsgebieten wie Saudi-Arabien oder Ägypten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.