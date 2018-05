Die Bundesregierung lässt die Lieferung von Teilen für U-Boote in die Türkei weiterhin zu.

Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor. Die ARD zitiert aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums, 2017 seien unter anderem Druckmessgeräte, Kabel für ein Lebensrettungssystem und Teile für Unterwasser-Ortungsgeräte sowie Echolot-Anlagen genehmigt worden. 2009 hatte die Bundesregierung dem Unternehmen ThyssenKrupp Marine Systems eine sogenannte Herstellungsgenehmigung für sechs U-Boote erteilt. Sie werden in Zusammenarbeit mit einer Firma vor Ort in der Türkei montiert.



Seit dem Putschversuch 2017 gilt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums für Rüstungsgeschäfte mit Ankara eine "restriktive und vertiefte Einzelfallprüfung". Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien Anfang dieses Jahres stellte die Bundesregierung einen größeren Rüstungsauftrag aus der Türkei zurück. Damals sollte der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall türkische Leopard-Panzer modernisieren.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.