Rüstungsindustrie Deutsche Exporte 2016 leicht gesunken

Die Bundesregierung hat 2016 Rüstungsausfuhren von knapp sieben Milliarden Euro bewilligt (Krauss-Maffei Wegmann, dpa picture-alliance)

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen weniger Rüstungsexporte genehmigt.

Wirtschaftsminister Gabriel teilte mit, dass 2016 Einzelgenehmigungen in Höhe von 6,88 Milliarden Euro bewilligt wurden - rund eine Milliarde weniger als 2015. Gabriel betonte zugleich, dass die reinen Zahlen kein tauglicher Gradmesser seien, weil etwa Großaufträge immer wieder zu erheblichen Schwankungen führten. 2016 ging fast die Hälfte der Gesamtsumme an NATO- und EU-Staaten sowie an Länder, mit denen die Bundesregierung eine besonders enge sicherheitspolitische Partnerschaft verbindet. Für Drittländer wurden Genehmigungen in Höhe von 3,69 Milliarden Euro erteilt. Die Partei Die Linke kritisierte, dass unter den fünf wichtigsten Empfängerländern Algerien, Saudi-Arabien und Ägypten seien. Dort gilt die Menschenrechtslage als bedenklich.