Rüstungspläne der USA Trump will bei Atomwaffen "im Rudel ganz oben" stehen

Donald Trump will das Atomwaffenarsenal seines Landes ausbauen. Die Vereinigten Staaten seien in diesem Bereich zurückgefallen und müssten wieder an die Spitze. Russland warf der US-Präsident vor, ein Abrüstungsabkommen verletzt zu haben.