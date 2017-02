Rugby "EM ist nur ein Zwischenziel"

Das erste EM-Spiel in Offenbach gegen Rumänien hat die deutsche Rugby-Nationalmannschaft überraschend gewonnen. Und sie hat noch viel mehr vor: Erstmals an einer WM teilzunehmen. Dafür wünscht sich der Sportdirektor im Deutschen Rugby-Verband mehr Aufmerksamkeit: "Ich glaube, das ist ein bisschen deutsche Ignoranz, wenn man verkennt, welchen Stellenwert Rugby in anderen Ländern hat", sagte Manuel Wilhelm im DLF.

Manuel Wilhelm im Gespräch mit Matthias Friebe