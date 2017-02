Rumänien Demonstrationen gegen die Regierung dauern an

Der rumänische Premierminister Sorin Grindeanu (afp / Andrei Pungovschi)

In Rumänien haben den neunten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert.

In Bukarest und weiteren Städten forderten sie den Rücktritt der Regierung. Die Demonstranten werfen ihr vor, den Kampf gegen die Korruption bremsen zu wollen. Zuvor war im Parlament erwartungsgemäß ein Misstrauensantrag der Opposition gescheitert. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Grindeanu hatte bereits am Sonntag ein Dekret zurückgezogen, das die strafrechtliche Verfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte.



Das rumänische Verfassungsgericht will heute über eine dritte Klage gegen das Dekret entscheiden. Dabei geht es voraussichtlich um die Frage, ob der Zeitdruck für eine Eilverordnung gegeben war. Die beiden anderen Klage wurden mit der Begründung abgewiesen, dass die Regierung prinzipiell auch Dekrete zum Strafrecht erlassen dürfe, sofern Zeitdruck bestehe.