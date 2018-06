In Rumänien haben mehrere zehntausend Menschen gegen die Justizpolitik der Regierung demonstriert.

Unter anderem in der Hauptstadt Bukarest warfen sie dem Vorsitzenden der sozialdemokratischen Regierungspartei PSD, Dragnea, vor, die Schlagkraft der Justiz auszuhöhlen. Dragnea war am Donnerstag in erster Instanz wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Danach deutete er an, das Strafrecht ohne parlamentarische Prozeduren ändern zu wollen. Der Politiker ist bereits wegen Wahlmanipulationen vorbestraft und darf deshalb nicht Ministerpräsident werden. Er gilt aber als starker Mann hinter der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.