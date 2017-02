Rumänien Erneut Proteste gegen die Regierung

Erneut zog es in Rumänien tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. (picture-alliance / dpa / Tudor Vintiloiu)

In Rumänien sind am elften Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen.

In Bukarest und weiteren Städten verlangten sie den Rücktritt der sozialliberalen Regierung. Die Demonstranten werfen ihr vor, den Kampf gegen die Korruption bremsen zu wollen. Die Bukarester Bürgerinitiative "Centras" und weitere Förderer der Proteste starteten eine Sammelaktion zur Finanzierung einer Umfrage. Diese solle zeigen, wie groß das Lager der Regierungsgegner in Rumänien sei. In mehreren Städten kam es zu kleineren Gegenkundgebungen.