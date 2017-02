Rumänien EU-Kommission rügt Teil-Amnestie bei Amtsmissbrauch

In Rumänien werden die Strafen für Amtsmissbrauch geändert. (picture-alliance / dpa / Karl Thomas)

Die Europäische Kommission hat die rumänische Regierung kritisiert, weil sie per Eilverordnung Strafen für Amtsmissbrauch reduziert hat.

Man verfolge die Entwicklung in Rumänien mit großer Besorgnis, heißt es in einer Stellungnahme von EU-Kommissionspräsident Juncker. Der Kampf gegen Korruption müsse verschärft anstatt zunichte gemacht werden. In Rumänien wird Amtsmissbrauch künftig nur dann mit Gefängnis bestraft, wenn der entstandene Schaden umgerechnet mindestens 50.000 Euro beträgt. Nach Auffassung der Opposition schützt die sozialdemokratische Regierungspartei PSD mit der Verordnung eigene Politiker, die wegen Korruption verurteilt oder angeklagt sind. Landesweit gingen tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Maßnahme zu protestieren.