Rumänien Großdemonstration gegen Korruption geplant

Tausende Demonstranten nahmen an der Kundgebung in Bukarest teil. (ANDREI PUNGOVSCHI, AFP)

In Rumänien ist für heute eine Großdemonstration gegen das gelockerte Anti-Korruptionsgesetz geplant.

Der Protestzug soll zum Parlament in der Hauptstadt Bukarest ziehen. Auch gestern Abend demonstrierten wieder zehntausende Menschen gegen die Korruption im Land. Die sozialdemokratische Regierung hatte am Dienstag per Dekret mehrere Korruptionsvergehen für straffrei erklärt. Amtsmissbrauch soll nur noch dann mit Gefängnis bestraft werden, wenn der Schaden über einem Wert von umgerechnet 44.000 Euro liegt. Außerdem ist eine Amnestie für Straftäter geplant, die zu weniger als fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Das Dekret kann nur vom rumänischen Verfassungsgericht gestoppt werden. Es will am Dienstag über das Thema verhandeln.