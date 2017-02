Rumänien Massenproteste gegen Regierung gegen weiter

Seit Tagen ein gewohntes Bild: Demonstranten in Bukarest (ANDREI PUNGOVSCHI, AFP)

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest haben erneut mindestens 50.000 Menschen gegen die Regierung protestiert.

Auch in anderen Städten waren gestern Abend wieder zehntausende Regierungsgegner auf den Straßen. Es war bereits der 13. Tag des Massenprotests der Bevölkerung, der durch Pläne für eine Lockerung der Korruptionsregeln ausgelöst wurde. Die Demonstranten verlangen den Rücktritt der sozialliberalen Koalition. Am Mittwoch hatte die in Bedrängnis geratene Regierung ein Misstrauensvotum überstanden. Zwei Minister sind bereits zurückgetreten.