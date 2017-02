Rumänien Minister tritt zurück, Präsident reicht Klage ein

Seit der Lockerung der Anti-Korruptions-Gesetze gibt es in Rumänien landesweit Proteste - hier eine Kundgebung in der Hauptstadt Bukarest. (ANDREI PUNGOVSCHI, AFP)

Der Streit um eine Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze in Rumänien belastet die neue Regierung.

Handelsminister Jianu trat heute aus Protest gegen die Neuregelung zurück. Präsident Iohannis reichte vor dem Verfassungsgericht Klage ein, um eine Rücknahme des Erlasses zu erwirken. Gestern waren landesweit rund 300.000 Menschen auf die Straße gegangen, um die Aufweichung der Korruptionsbekämpfung anzuprangern. Auch am Abend versammelten sich wieder Menschen zu Protesten.



Die sozialdemokratische Regierung hatte am Dienstag per Dekret mehrere Vergehen für straffrei erklärt und dem rumänischen Parlament einen Gesetzentwurf zur Amnestie von Straftätern vorgelegt, die zu Haftstrafen unter fünf Jahren verurteilt sind. Davon würden auch mehrere Politiker profitieren, die wegen Korruption im Gefängnis sitzen.